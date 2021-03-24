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среда, 24 марта 2021 04:49

Северная Корея запустила несколько ракет

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Северная Корея запустила несколько ракет
КНДР проводит баллистические испытания. Фото: Reuters

20 и 21 марта Северная Корея провела очередные ракетные пуски. Было запущено несколько ракет малой дальности.

"Северная Корея на прошлой неделе осуществила пуски нескольких ракет малой дальности... Ракетные испытания, о которых ранее не сообщалось, представляют собой первый прямой вызов со стороны лидера КНДР Ким Чен Ына президенту США Джо Байдена, чьи помощники пока не обозначили свой подход к ядерной угрозе со стороны КНДР", - сообщает газета Washington Post со ссылкой на собственные информированные источники.

При этом, представители Министерства обороны США заранее предоставили разведывательные данные, указывающие на подготовку Северной Кореи к ракетным испытаниям.

На прошлой неделе глава Северного командования США генерал Глен Ван Херк на слушаниях в комитете Сената по делам вооруженных сил заявил, что КНДР может восстановить пуски баллистических ракет в самое ближайшее время, поскольку Пхеньян не считает себя связанным обязательствами достигнутых в 2018 году договоренностей, которые охватывали объявления моратория на испытания ракет.

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Сестра лидера Северной Кореи Ким Ин Чжон обратилась в администрацию президента США Джо Байдена с предупреждением о необдуманных действиях. Она заверила, что Вашингтон не сможет "спать спокойно" следующие 4 года.

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