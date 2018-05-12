КНДР сообщила, когда демонтирует ядерный полигон

Ким Чен Ын обещал закрыть полигон в мае. ФОТО: Reuters

Северная Корея демонтирует ядерную испытательную площадку Пхунгери 23-25 ​​мая.

Об этом сообщил ЦТАК.

"Церемония демонтажа площадки запланирована в период с 23 по 25 мая, в зависимости от состояния погоды", - говорится в опубликованном пресс-релизе Министерства иностранных дел КНДР.

По данным ведомства, техническая подготовка к церемонии уже началась.

Также отмечается, что сначала полигон взорвут, затем полностью заблокируют записи; уберут все объекты наблюдения, научно-исследовательские институты и структуры охранных подразделений на местах.

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"Параллельно с демонтажем ядерной испытательной площадки, охранники и исследователи будут устранены, а окружающая территория испытательного поля будет полностью закрыта", - добавили в министерстве.

Церемонию закрытия полигона смогут освещать СМИ пяти стран: США, Китая, Южной Кореи, Великобритании и России.

27 апреля прошла встреча между лидерами Северной и Южной Кореи, во время которой Ким Чен Ын пообещал закрыть ядерный полигон.