КНДР испытала сверхбольшую ракетную систему

Северная Корея снова испытала ракетную систему. Фото: Reuters

Северная Корея провела очередные ракетные испытания – на этот раз испытывалась реактивная система залпового огня, которую сами северокорейские военные назвали "сверхбольшой".

На испытаниях присутствовал председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Точные характеристики испытанной системы реактивного залпового огня Пхеньян держит в строгой тайне.

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30 июля Северная Корея в очередной раз произвела пуск нескольких баллистических ракет. Ракеты были запущены с полуострова Ходо в провинции Хонгендо на восточном побережье КНДР.