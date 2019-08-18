Клиент ресторана застрелил официанта

Под Парижем клиент застрелил официанта ресторана. Фото - Корреспондент

Под Парижем клиент застрелил официанта ресторана из-за того, что его сэндвич был приготовлен недостаточно быстро.

Пуля попала в плечо 28-летнему мужчине. Медики пытались его спасти, однако безрезультатно. Подозреваемый с места происшествия скрылся, сообщает ВВС.

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Убийство потрясло местных жителей и владельцев магазинов.

Ресторан открылся несколько месяцев назад, и, по словам местных, здесь никогда не было никаких проблем.

В баре-ресторане одной из столичных гостиниц по улице Грушевского произошел инцидент. Недовольный обслуживанием клиент избил костылем бармена.