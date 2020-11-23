Клетка памяти: сколько сохраняется иммунинет к Covid-19 после заражения

Иммунитет к коронавирусу может длиться до 8 месяцув. Фото: regnum.ru

Австралийские ученые с кафедры иммунологии и патологии Университета Монаша обнаружили, что иммунитет к Covid-19 может храниться до 8 месяцев после заражения.

Ученые нашли в крови переболевших на коронавирус клетку памяти, сообщает телеканал Nine News.

В-клетка "запоминает" инфекцию и запускает выработку защитных антител при повторном заражении.

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Было протестировано 25 пациентов с коронавирусом. У них взяли образцы крови после заражения с 4-го по 242-й день. Обнаружили, что количество антител снижается через 20 дней после заражения, но клетки памяти присутствуют в течение 8 месяцев.

Специалисты утверждают, что это исследование дает надежду на долговременное действие вакцины от Covid-19.

По словам руководителя исследования Менно вам Зельма, результаты действительно показывают, что вакцина против коронавируса будет эффективна более чем на 90%.

За последние сутки в Украине обнаружили 10 945 новых больных коронавирусом. Из них детей - 491, медработников - 447. Всего, по состоянию на утро 23 ноября, имеем 635 689 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 11 075 - летальные.