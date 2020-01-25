Китайский коронавирус зафиксировали во Франции и Японии

В этих странах зафиксировали по три случая заражения. Фото: Reuters

Во Франции зафиксировали три случая заражения китайским коронавирусом.

Два пациента были госпитализированы в Париже, третий в Бордо, сообщает France24.

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузин сообщил, что власти подтвердили первые в Европе случаи заболевания.

О трех случаях заболевания в Японии заявило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния, сообщает The Japan Times.

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Третьим человеком в Японии, который заразился, стала китайская туристка из Ухань. Ранее в Японии с новым типом вирусом уже были госпитализированы двое приезжих из КНР.

В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусами увеличилась до 1372 человек.