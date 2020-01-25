Китайский коронавирус зафиксировали во Франции и Японии

Во Франции зафиксировали три случая заражения китайским коронавирусом.
Два пациента были госпитализированы в Париже, третий в Бордо, сообщает France24.
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузин сообщил, что власти подтвердили первые в Европе случаи заболевания.
О трех случаях заболевания в Японии заявило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния, сообщает The Japan Times.
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Третьим человеком в Японии, который заразился, стала китайская туристка из Ухань. Ранее в Японии с новым типом вирусом уже были госпитализированы двое приезжих из КНР.
В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусами увеличилась до 1372 человек.
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