Китайский коронавирус убил уже 1115 человек

Если распространение коронавируса не остановить, он может поразить до 80% населения Земли. Фото - УНИАН

Общее количество умерших в Китае от пневмонии, вызванной новым коронавируса COVID-19, выросла до 1115 человек.

Такие данные по состоянию на утро 12 февраля сообщил Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус бушует на Diamond Princess: количество больных резко увеличилось

Количество зараженных в Китае достигло 44665 человек. Всего в мире - 45182. Выздоровели в Китае по последним данным 4811 человек.

Примерно 70% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, зафиксировано в одной провинции Китая - Хубэй.

Если распространение коронавируса не остановить, он может поразить до 80% населения Земли. Об этом сказал один из мировых экспертов по эпидемий коронавируса, профессор Университета Гонконга Габриэль Люнг.