Китайский коронавирус убил уже 1115 человек

Общее количество умерших в Китае от пневмонии, вызванной новым коронавируса COVID-19, выросла до 1115 человек.
Такие данные по состоянию на утро 12 февраля сообщил Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус бушует на Diamond Princess: количество больных резко увеличилось
Количество зараженных в Китае достигло 44665 человек. Всего в мире - 45182. Выздоровели в Китае по последним данным 4811 человек.
Примерно 70% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, зафиксировано в одной провинции Китая - Хубэй.
Если распространение коронавируса не остановить, он может поразить до 80% населения Земли. Об этом сказал один из мировых экспертов по эпидемий коронавируса, профессор Университета Гонконга Габриэль Люнг.
Комментарии