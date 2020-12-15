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вторник, 15 декабря 2020 13:15

Китайская разведка подслушивает телефоны американцев - СМИ

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Китайская разведка подслушивает телефоны американцев - СМИ
Китай может отслеживать и перехватывать телефонные разговоры американцев. Фото: pixabay

Сети мобильной связи в Карибском бассейне используют китайские спецслужбы.

Делают это, чтобы шпионить за гражданами США, передает The Guardian со ссылкой на основателя Exigent Media Гэри Миллера.

Для этого подконтрольный им оператор связи во время поездок абонентов за границу направляет на их устройства специальные сигналы. По словам Миллера, который является специалистом по безопасности мобильных сетей, таким образом китайцы могут отслеживать и перехватывать телефонные разговоры.

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Команды отправляются операторами связи по глобальной сети без ведома абонента, чтобы определять местонахождение мобильных, связывать их друг с другом и оценивать плату за роуминг. Но некоторые сигнальные сообщения могут использоваться в незаконных целях, таких как наблюдение, мониторинг или перехват сообщений.

"Правительственные органы и Конгресс уже много лет знают об уязвимости общедоступных мобильных сетей. Рекомендации по безопасности, сделанные нашим правительством, не были выполнены, и их недостаточно, чтобы остановить злоумышленников. Никто в отрасли не хочет, чтобы общественность знала о серьезности продолжающихся атак слежения. Я хочу, чтобы об этом знали", - пояснил Миллера.

Эксперт оценивает, что за период с 2018-го по 2020 год с такими атаками столкнулись десятки тысяч граждан США. В свою очередь китайская сторона все обвинения отвергает.

Китайские власти пытаются повлиять на потенциальных работников администрации нового президента США Джо Байдена. Американская контрразведка проводит разъяснительную работу с Китаем, сообщает "Интерфакс-Украина".

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