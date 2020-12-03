Разведка США предупредила Бадена о наступлении Китая

Китай вытается повлиять на власть США. Фото: Reuters

Китайские власти пытаются повлиять на потенциальных работников администрации нового президента США Джо Байдена.

Американская контрразведка проводит разъяснительную работу с Китаем, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Еванина заявил, что необходимо, чтобы новоизбранный президент Байден имел доступ к секретным брифингам разведки.

По его словам, организация "работает на стороне не только членов новой администрации, но и тех, кто находится рядом с ними".

"Мы заинтересованы, чтобы новая администрация поняла, что такое влияние, как оно выглядит, какое оно на вкус и ощупь", - прокомментировал Еванина.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что государство планирует повлиять на Китай в экономическом плане "в ближайшие дни и недели".

Соединенные Штаты Америки планируют вернуться в состав участников Общего всеобъемлющего плана действий, ОВПД, по иранской ядерной программе.