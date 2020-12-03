"Китайская пропаганда" - ООН проведет спецсессию из-за коронавируса

ООН проведет специальную сессию по поводу коронавируса. Фото: www.un.org

Генассамблея ООН 3 и 4 декабря проведет специальную сессию из-за пандемии коронавируса.

В онлайн-сессии примут участие представители более 150 стран, сообщает Укринформ.

"Пандемия Covid-19 стала не только глобальный кризисом в области здравоохранения за все 75 лет с момента создания ООН, она также превратилась в гуманитарную социально-экономическая кризис, охватив сферы безопасности и прав человека", - пояснили в организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генсек ООН впервые провел телефонные переговоры с Байденом

Украину будет представлять министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В первый день пройдут общие дебаты, где рассмотрят опыт государств-членов ООН по борьбе с распространением коронавируса. 4 декабря запланирован интерактивный диалог из ключевых аспектов влияния пандемии Covid-19 и реагирования на них.

Анонимный высокопоставленный источник в правительстве США сообщило, что специальную сессию Генеральной Ассамблеи следовало провести раньше.

Он заявил, что мероприятие подстроено под интересы Китая, и выразил возмущение по поводу того, что в ходе обсуждений в пятницу нельзя задавать вопросы.

Источник также предположил, что Китай воспользуется этой ситуацией для распространения пропаганды.

Украина вместе с партнерами сорвала попытку легитимизировать представителями ЛДНР путем выступления на заседании Совета Безопасности ООН.