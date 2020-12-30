Китай засекретил исследования о происхождении коронавируса - СМИ

Власть Китая контролирует пещеры в провинции Юньнань, в которых живут летучие мыши. Фото: dw

Власти Китая засекречивает исследования о происхождении коронавируса.

Так, правительство страны выделяет гранты на сотни тысяч долларов ученым, изучающих происхождение вируса. Об этом сообщает AP.

Отмечается, что чиновники следят за выводами исследований и требуют, чтобы перед публикацией их одобрила специальная группа при правительстве КНР.

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"Под пристальным вниманием властей Китая находятся пещеры в которых живут летучие мыши, которые являются носителем вируса, родного к Covid-19. Особенно тщательно охраняют заброшенную шахту, населенную летучими мышами, у которых в 2013 году обнаружили вирус RaTG13 - он оказался ближайшим генетическим родственником SARS-CoV-2", - сказано в сообщении.

Как сообщает CNN, в китайском городе Ухань реальное количество инфицированных коронавирусом вероятно десять раз превышает официальную статистику заболеваемости.

Медицинский работник из Калифорнии заболел коронавирусом после того, как сделал прививку вакциной Pfizer. 18 декабря медбрат, который работает в отделении интенсивной терапии, получил прививку от Covid-19. Никаких побочных эффектов, кроме боли в руке после укола, он не испытывал.