Китай запустил на орбиту океанографический спутник

Для ракеті типу Long March-4B цей запуск став 370-м. Фото: Reuters

19 мая Китай успешно запустил на орбиту новый океанографический спутник Haiyang-2D (HY-2D).

Ракета-носитель Long March-4B вместе со спутником HY-2D стартовала в полдень по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань, пишет Xinhua.

HY-2D сформирует группу со спутниками HY-2b и HY-2C для мониторинга окружающей среды океана. Группа спутников будет заниматься прогнозированием морских катастроф в стране.

Для ракеты типа Long March-4B этот запуск стал 370-м.

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Китайский космический зонд Chang'e-5 сделал уникальные фото Земли и Луны с расстояния 1,5 млн км. Модуль орбитального корабля направился к точке в космосе, известной как точка Лагранжа-1, откуда прислал также фотографию Солнца.