Китай запустил на орбиту грузовой корабль

В Китае запустили грузовой космический корабль Tianzhou-2.
Он доставил на орбитальную станцию груз воды, продуктов, топлива и оборудования, необходимого для жизнедеятельности будущего экипажа, сообщает SciNews.
Запуск Tianzhou-2 выполнили со стартового комплекса Wenchang на острове Хайнань ракетой-носителем Long March-7.
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В запланированное время грузовой корабль выполнил стыковку с орбитальной станцией Tiangong.
Китай успешно запустил на орбиту новый океанографический спутник Haiyang-2D (HY-2D). Ракета-носитель Long March-4B вместе со спутником HY-2D стартовала в полдень по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань.
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