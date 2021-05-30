Китай запустил на орбиту грузовой корабль

Запуск грузового корабля провели со стартового комплекса Wenchang. Фото: SciNews

В Китае запустили грузовой космический корабль Tianzhou-2.

Он доставил на орбитальную станцию ​​груз воды, продуктов, топлива и оборудования, необходимого для жизнедеятельности будущего экипажа, сообщает SciNews.

Запуск Tianzhou-2 выполнили со стартового комплекса Wenchang на острове Хайнань ракетой-носителем Long March-7.

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В запланированное время грузовой корабль выполнил стыковку с орбитальной станцией Tiangong.

Китай успешно запустил на орбиту новый океанографический спутник Haiyang-2D (HY-2D). Ракета-носитель Long March-4B вместе со спутником HY-2D стартовала в полдень по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань.