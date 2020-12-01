Китай в начале пандемии существенно занижал данные о больных коронавирусом

Один из госпитализированных в Ухане в начале пандемии / Getty Images

На ранних стадиях эпидемии китайские власти скрывали данные о количестве больных и умерших от коронавируса.

Об этом свидетельствует утечка документов, которые журналисты CNN получили из Центра контроля и профилактики заболеваний в провинции Хубэй, столицей которого является город Ухань. Об этом пишет CNN.

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Документы охватывают период с октября 2019-го по апрель 2020-го. В провинции Хубэй впервые обнаружили коронавирус. В отчете от 10 февраля говорится о 5918 новых случаев. Это больше, чем в 2 раза превышает официально обнародованы данные - 2478.

В первые месяцы эпидемии от появления симптомов у пациента до подтверждения диагноза проходило более 23 дней. Это усложнило мониторинг и борьбу с болезнью.

"Они делали ошибки не только те, которые случаются, когда имеешь дело с новым вирусом, но также бюрократические и политически мотивированные", - говорит специалист по охране здоровья аналитического центра Совета по международным отношениям в Нью-Йорке Янчжун Хуанг.

По данным CNN, велико было расхождение в количестве погибших. 7 марта количество смертей в провинции Хубэй с момента начала вспышки новой болезни составило 2986. Во внутреннем отчете называется цифра 3456.

В документах также упоминается ранее неизвестное 20-кратное увеличение количества случаев нетипичного гриппа в провинции Хубэй в течение недели в начале декабря 2019-го. Открытие этой информации миру могло бы способствовать раннему предотвращению распространения пандемии.