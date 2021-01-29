Китай угрожает начать новую войну

Тайваньские корабли во время военных учений в Тайваньском проливе / Reuters

Китай предупредил, что попытки Тайваня добиться независимости от Пекина "означают войну".

Пекин заявил, что его военные маневры в Тайваньском проливе, разделяющем КНР и Тайвань, необходимы, чтобы помешать близким отношениям между Тайбэем и Вашингтоном. Об этом пишет The Independent.

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Китай считает, что правительство Тайваня ведет остров к провозглашению независимости. Эти заявления Пекина прозвучали несмотря на то, что тайваньский президент Цай Инь-Вэнь не раз заявлял, что это уже независимая страна, название которой - Китайская республика.

Пекин говорит, что остров является провинцией, которая откололась, и КНР категорически против любых попыток других стран наладить дипломатические отношения с Тайбэем.

В минувшие выходные Тайвань сообщил, что в его зону ПВО залетели несколько китайских истребителей и бомбардировщиков. Вторжение китайских самолетов совпало с приближением к Тайваню американских авианосцев. Это событие стало одним из первых китайских вызовов для администрации нового президента США Джозефа Байдена.

Представитель министерства обороны Китая У Цянь на брифинге заявил, что Тайвань - неотъемлемая часть Китая.

"Горстка людей на Тайване добивается независимости. Предупреждаем, что те, кто играет с огнем, обожгутся. Независимость Тайваня означает войну", - сказал У Цянь.

Зато на Тайване заявили, что КНР не следует недооценивать решимость острова защищать суверенитет, а также отстаивать свободу и демократию.

В течение 4-х лет президентства Трампа США не раз заявляли о поддержке Тайваня. Отношения между Вашингтоном и Пекином все это время ухудшались. К раздражению Пекина добавились заявления в поддержку Тайваня в администрации нового главы Белого дома Джо Байдена. Госдепартамент США заявил, что с беспокойством наблюдает попытки Китая запугать соседей, в частности, Тайвань.

В 1927-1949 годах в Китае шла гражданская война между коммунистами во главе с Мао Цзэдуном и республиканцами Чан Кайши. Республиканцы ее проиграли и в 1949-м сбежали на остров Тайвань, где основали Китайскую республику, более известную как Тайвань. Это частично признанное государство, которое теоретически претендует на весь Китай. На материковой части возникла коммунистическая Китайская народная республика, которая не признает независимости Тайваня. Десятилетиями капиталистический Тайвань от коммунистической КНР защищал флот США, который стоял в Тайваньском проливе. Противостояние между КНР и Тайванем не раз приводило к вооруженным столкновениям в Тайваньском проливе, включая артиллерийские обстрелы. К 1970-м Китайская республика была признана большинством государств как законная власть всего Китая. До 1971 года ее представитель занимал кресло Китая в ООН.