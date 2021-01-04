Китай снимает с себя ответственность за возникновение и распространение коронавируса

Другие страны до сих пор упрекают Пекин за сокрытие определенной важнейшей информации о Covid-19. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики, член Компартии Китая Ван И подвел итоги 2020 года.

Его обширный доклад в виде ответов на вопросы проправительственных журналистов, основная часть которых посвящена пандемии коронавируса, размещена на официальном сайте возглавляемого им ведомства.

"Мы были первой страной, сообщившей о случаях (заражения - ред.) в мире. Все больше исследований свидетельствуют о том, что пандемия, вероятно, была вызвана отдельными вспышками во многих местах мира", - подчеркнул Ван И.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией

Кроме того, министр заявил, что Китай "принял немедленные меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления возбудителя и обнародования ключевой информации, включая секвенирование генома вируса".

Отметим, что другие страны до сих пор упрекают Пекин за сокрытие определенной наиболее важной информации о Covid-19.