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понедельник, 04 января 2021 03:53

Китай снимает с себя ответственность за возникновение и распространение коронавируса

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Китай снимает с себя ответственность за возникновение и распространение коронавируса
Другие страны до сих пор упрекают Пекин за сокрытие определенной важнейшей информации о Covid-19. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики, член Компартии Китая Ван И подвел итоги 2020 года.

Его обширный доклад в виде ответов на вопросы проправительственных журналистов, основная часть которых посвящена пандемии коронавируса, размещена на официальном сайте возглавляемого им ведомства.

"Мы были первой страной, сообщившей о случаях (заражения - ред.) в мире. Все больше исследований свидетельствуют о том, что пандемия, вероятно, была вызвана отдельными вспышками во многих местах мира", - подчеркнул Ван И.

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Кроме того, министр заявил, что Китай "принял немедленные меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления возбудителя и обнародования ключевой информации, включая секвенирование генома вируса".

Отметим, что другие страны до сих пор упрекают Пекин за сокрытие определенной наиболее важной информации о Covid-19.

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