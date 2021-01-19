Китай скрывал, а ВОЗ - медлила: независимая комиссия дала отчет о борьбе с Covid-19

Независимая комиссия раскритиковала действия ВОЗ и Китая в начале пандемии. Фото: REUTERS

Китай скрывал распространение Covid-19 на начальном этапе. А Всемирная организация здравоохранения медленно реагировала на появление пандемии.

Такие выводы экспертов независимой комиссии, созданной ВОЗ, сообщает информагентство AFP.

"Глобальному распространению эпидемии способствовало то, что ее от части скрывали в первые дни, когда вирус был обнаружен в Ухане", -, отметили эксперты. По их оценке, в Китае "были возможности, чтобы быстрее реагировать на ранние сигналы".

В то же время комиссия раскритиковала ВОЗ за то, что та слишком поздно созвала заседание комитета по чрезвычайным ситуациям - только 22 январе прошлого. И только неделей позже организация объявила чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения и высокий уровень опасности. В отчете указано, что непонятно, почему оба шага не были сделаны раньше.

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В комиссии отметили недостатки глобальной системы предупреждения о пандемии. Поскольку Всемирная организация здравоохранения не имела достаточно возможностей для выполнения этой работы, по выводам экспертов.

Независимая комиссия по оценке готовности к пандемии и мер в ответ, была создана ВОЗ в июле прошлого года для анализа усилий мирового сообщества в борьбе с пандемией коронавируса. Ее сопредседателями назначены бывший премьер Новой Зеландии Хелен Кларк и бывшая президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф.

В середине декабря прошлого года специалисты ВОЗ заявили, что поедут в Китай для изучения происхождения коронавируса в январе 2021 года. Ученые хотели попробовать понять, циркулировал коронавирус раньше. Должны были исследовать рынок в Ухане, а также отобрать образцы летучих мышей и других животных, которые могли быть переносчиками вируса. 6 января Китай заблокировал прибытия группы экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая изучает происхождение Covid-19, заявив, что их визы еще не одобрены. Поэтому специалисты ВОЗ попали в Китай только через неделю. Там проведут менее месяца.