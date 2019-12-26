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четверг, 26 декабря 2019 05:52

Китай провел испытания новой баллистической ракеты, которая может долететь до США

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Китай провел испытания новой баллистической ракеты, которая может долететь до США
Китай испытал новую баллистическую ракету. Фото: Укринформ

Китай испытал баллистическую ракету, которая способна поражать цели на всей территории США.

Баллистическую ракету JL-3, которая способна нести ядерный заряд, запускали с подводной лодки в море Бохай у северных берегов Китая. Запуск фиксировался разведывательными спутниками США, которые отследили траекторию полета – ракета была направлена на запад, сообщила газета The Washington Times со ссылкой на источники из Пентагона, которые предоставили информацию на условиях анонимности.

Пока неизвестно, прошли ли испытания успешно.

По данным издания, испытания прошли на фоне опасений, что Северная Корея тоже готовит запуск ракеты большой дальности в ближайшее время.

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В октябре на военном параде в Китае продемонстрировали ракету с дальностью полета более 15 тыс. км и ракету с разделяющимися боевыми блоками, которая может поразить несколько целей.

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