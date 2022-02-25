Китай прогнозированно отреагировал на вторжение России в Украину

Китай не осудил российскую агрессию против Украины. Ранее он поддержал так называемые "гарантии безопасности" Кремля. Согласно им, НАТО не должно расширяться на восток. То есть, не брать в Альянс Украину. Фото: pixabay.com

Правительство Китая отказалось называть российскую "военную операцию" в Украине вторжением и не критикует действия Кремля.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя китайского министерства иностранных дел Вана Вэньбиня.

"Мы понимаем оправданную обеспокоенность России вопросами безопасности. Санкции никогда не были эффективным средством решения проблемы. Мы надеемся, что соответствующие стороны смогут поработать над тем, чтобы решить проблемы через диалог и консультации", - сказал Вэньбиня.

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В Китае отметили, что уважают территориальную целостность всех стран мира. В то же время, по их мнению, в Украине есть своя "сложная и особая историческая основа".

Также спикер китайского МИД посмеялся над словами американского лидера Джо Байдена по отношению к странам, которые по умолчанию российской агрессии против Украины "пятнают" самих себя.

Вэньбиня заявил, что это США "загрязнят" себя вмешательством во внутренние дела других стран.

Грузия не присоединится к санкциям против России за развернутую полномасштабную войну в Украине – ни экономических, ни финансовых, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, "это только еще больше вредит нашей стране и населению". Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. 137 украинских защитников погибли в боях против оккупантов в первый день вторжения России. Ранены 316 бойцов. Также есть погибшие среди гражданского населения, в том числе дети. 4 февраля по итогам двусторонней встречи Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин подписали совместное заявление об осуждении "расширения НАТО" и агрессивных намерений в отношении России. Отмечается, что Китай и Россия едины в неприемлемости для них укрепления Североатлантического союза.