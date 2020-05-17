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воскресенье, 17 мая 2020 18:33

Китай признал, что занижал статистику по Covid-19

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Китай признал, что занижал статистику по Covid-19
Наньшань отверг обвинения в недостоверности официальной статистики власти Китая по коронавирусу Фото: reuters

Старший медицинский советник китайского правительства, эпидемиолог Чжун Наньшань заявил, что власти города Ухань замалчивали важные подробности о масштабах вспышки коронавируса.

Наньшань отверг обвинения в недостоверности официальной статистики власти Китая по коронавирусу, пишет CNN.

"В то время местные власти не хотели говорить правду. В самом начале вспышки коронавируса они молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас инфицируется большее количество людей", - отметил китайский эпидемиолог.

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Именно Наньшань, что приехал в Ухань 18 января, через 2 дня публично подтвердил, что COVID-19 может передаваться от человека к человеку. Власть же Китая это официально отрицала. Подозрения возникли после того, как официальное число больных в Ухане - 41 человек - не менялось в течение 10 дней, в то время как уже появлялись данные о инфицированных за рубежом. Чжун Наньшань заявил, что продолжал задавать вопросы местной власти, после чего они "очень неохотно" предоставили реальные данные: по состоянию на 20 января общее число случаев COVID-19 в Ухане достигло 198 человек, 3 умерли. Тогда сообщили о заражении 13 медработников.

Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса типа COVID-19. Такие данные американской разведки. Доклад о том, что Китай занизил статистику по зараженным и погибшим был передан в Белый дом на прошлой неделе, сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в правительстве США.

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