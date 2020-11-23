Китай предложил контролировать состояние здоровья с помощью QR-кодов

Си Цзиньпин предложил использовать QR-индикаторы состояния здоровья. Фото: mychinaexpert.ru

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин предложил использовать QR-коды для создания механизма контроля состояния здоровья.

Подробностями поделилось издание BBC.

По словам Цзиньпина, Китай предлагает мировым лидерам перенять механизм. Система работает на основе результатов тестов на нуклеиновые кислоты в форме международно признанных QR-кодов.

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Суть механизма в том, что информацию о результатах анализов на коронавирус зашифровывает QR-код и сохраняет в телефоне. С помощью специального приложения, информацию о состоянии здоровья можно считать сразу с мобильного.

Такую систему используют в Китае с начала пандемии коронавируса. Каждый пользователь получал цвет, который соответствует состоянию здоровья: красный, желтый или зеленый. Выходить в общественные места вправе лишь особи с зеленым кодом.

Однако правозащитник и глава организации Human Rights Watch Кеннет Рот озвучил опасения по поводу QR-кодов.

"Начальный фокус на здоровье может легко сместиться и стать троянским конем для более жесткого политического мониторинга и давления", - прокомментировал он.

Страны Европы экстренно готовят план вакцинации в связи с ростом количества инфицированных Covid-19 в мире.