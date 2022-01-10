Китай потрясло: обрушилась часть Великой китайской стены

Обрушилась Великая китайская стена. Фото: Reuters

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу.

Около двух метров Великой Китайской стены рухнула в результате землетрясения в провинции Цинхай КНР, сообщает Global Times.

После осмотра культурных памятников власти установили на месте разрушения опоры и приступили к ремонтно-восстановительным работам. Девять человек получили травмы, из которых восемь уже выписаны из больницы, а один все еще находится под наблюдением врачей.

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Большая Китайская стена – разделительная стена протяженностью почти 9000 км (полная длина – 21,2 тыс. км), построенная в древнем Китае. Самый большой памятник архитектуры. Строительство первых участков стены началось в III веке до н. до н.э. в период Супротивных царств (475—221 гг. до н. э.) для защиты государства от хунну. В строительстве участвовала пятая часть населения жившего тогда страны, то есть около миллиона человек.