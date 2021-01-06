Китай ответил ВОЗ на заявление о блокировании их работы

Китай говорит ВОЗ не преувеличивать. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения заявила о волнении из-за того, что Китай задерживает разрешения на приезд комиссии, которая должна изучить, откуда взялся коронавирус.

В стране такую ​​обеспокоенность назвали преувеличенной, пишет Reuters.

По словам официального представительницы Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин, проблема "не только в визах" для членов команды ВОЗ.

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Она утверждает, что произошло "недоразумение", и обе стороны все еще обсуждают сроки и другие договоренности и "остаются в тесном контакте".

"Не нужно преувеличивать", - сказала Чуньин.

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан добавил, что команда тесно сотрудничала с китайскими коллегами при планировании поездки. Во вторник двое экспертов вылетели в КНР, а по приезде узнали, что их визы не утверждены. Известно, что один из членов группы уже уехал, а другой остался в 3-й стране транзитом.