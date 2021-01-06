Китай ответил ВОЗ на заявление о блокировании их работы

 
Ексклюзивы
1/5
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 441
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
4 Просмотров: 1728
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2196
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 513
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4473
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 909
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1557
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1809
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 864
Фото
Все фото
5
5
5
4
6
Ким Кардашьян разводится с Канье Уэстом - СМИ
Ким Кардашьян разводится с Канье Уэстом - СМИ
&quot;Самое бриллиантовое&quot; кольцо в мире сделали в виде бархатца
"Самое бриллиантовое" кольцо в мире сделали в виде бархатца
&quot;Наконец свободна!&quot; - Грета Тунберг в пабе праздновала 18-летие
"Наконец свободна!" - Грета Тунберг в пабе праздновала 18-летие
Назвали количество задержанных на протестах в Минске
Назвали количество задержанных на протестах в Минске
&quot;Адский&quot; оползень в Норвегии: спасатели продолжают поиски
"Адский" оползень в Норвегии: спасатели продолжают поиски
Видео
Все видео
Под завалами обнаружили живую собаку
Под завалами обнаружили живую собаку
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Создали водяной счетчик нового типа с приложением на смартфон
Создали водяной счетчик нового типа с приложением на смартфон
Самолет упал на жилой дом. Погибла семья
Самолет упал на жилой дом. Погибла семья
Русский вскарабкался на 24-метровую главную елку города. Момент попал на видео
Русский вскарабкался на 24-метровую главную елку города. Момент попал на видео
Интервью
1/5
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 3339
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 216
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 4356
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 513
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1413
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 1233
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
среда, 06 января 2021 13:06

Китай ответил ВОЗ на заявление о блокировании их работы

  Комментировать
Китай ответил ВОЗ на заявление о блокировании их работы
Китай говорит ВОЗ не преувеличивать. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения заявила о волнении из-за того, что Китай задерживает разрешения на приезд комиссии, которая должна изучить, откуда взялся коронавирус.

В стране такую ​​обеспокоенность назвали преувеличенной, пишет Reuters.

По словам официального представительницы Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин, проблема "не только в визах" для членов команды ВОЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 3-я волна пандемии коронавируса уже на пороге - ВОЗ

Она утверждает, что произошло "недоразумение", и обе стороны все еще обсуждают сроки и другие договоренности и "остаются в тесном контакте".

"Не нужно преувеличивать", - сказала Чуньин.

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан добавил, что команда тесно сотрудничала с китайскими коллегами при планировании поездки. Во вторник двое экспертов вылетели в КНР, а по приезде узнали, что их визы не утверждены. Известно, что один из членов группы уже уехал, а другой остался в 3-й стране транзитом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Китай ответил ВОЗ на заявление о блокировании их работы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
января

Девушка с флагом в руках стала символом победы над захватчиками

От снегопада погибли 154 человека

Самое читаемое
Звезда &quot;Блудливой Калифорнии&quot; снялась без нижнего белья для Playboy
Звезда "Блудливой Калифорнии" снялась без нижнего белья для Playboy
9
 Просмотров: 24013
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
 Просмотров: 20170
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
13
 Просмотров: 14517
В МВД заявили, что белорусские записи подтверждают причастность АТОшников к убийству Шеремета
В МВД заявили, что белорусские записи подтверждают причастность АТОшников к убийству Шеремета
 1 Просмотров: 11115
Пропавшего одиннадцатиклассника нашли мертвым
Пропавшего одиннадцатиклассника нашли мертвым Просмотров: 7362
Мир
60-летний топ-менеджер Apple за год заработал $300 млн
60-летний топ-менеджер Apple за год заработал $300 млн Просмотров: 9
Впервые за 9 лет в Сенате США большинство может принадлежать демократам
Впервые за 9 лет в Сенате США большинство может принадлежать демократам Просмотров: 81
Ким Кардашьян разводится с Канье Уэстом - СМИ
Ким Кардашьян разводится с Канье Уэстом - СМИ
5
 Просмотров: 432
Нидерланды последними в ЕС начали массовую вакцинацию от коронавируса
Нидерланды последними в ЕС начали массовую вакцинацию от коронавируса Просмотров: 18
Австрийские ученые назвали симптомы легкой формы коронавируса
Австрийские ученые назвали симптомы легкой формы коронавируса Просмотров: 459
Больше всего комментируют
17
"Пособник нацистского режима" - посол Израиля о Степане Бандере
10
Новая версия убийства Шеремета: что будет с Антоненко, Кузьменко и Дугарь
5
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
4
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
3
Священную корону перехватили американские солдаты
Голосов: 566
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть