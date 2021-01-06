Китай не пустил экспертов ВОЗ

Китай заблокировал приезд экспертов, изучающих происхождение коронавируса. Фото: pixabay.com

Китай заблокировал прибытие группы экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая изучает происхождение Covid-19, заявив, что их визы еще не одобрены.

В это время некоторые исследователи уже был в пути. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, передает The Guardian.

"Я очень разочарован этой новостью, учитывая, что два члена группы уже начали свое путешествие, а другие не смогли осуществить поездку в последнюю минуту", - сказал он.

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Глава организации заявил, что связался с высокопоставленными китайскими чиновникам, чтобы подчеркнуть, что "эта миссия является приоритетом для ВОЗ и международной группы".

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан добавил, что команда тесно сотрудничала с китайскими коллегами при планировании поездки. Во вторник двое экспертов вылетели в КНР, а по приезде узнали, что их визы не утверждены. Известно, что один из членов группы уже уехал, а другой остался в третьей стране транзитом.

Организация рассчитывает на скорейшее урегулирование проблемы с доступом членов экспертной группы. ВОЗ ожидала, что группа сможет приступить к работе в КНР уже во вторник.

В середине декабря прошлого года специалисты ВОЗ заявили, что поедут в Китай для изучения происхождения коронавируса в январе 2021 года. Это не о том, чтобы найти страну-виновника. Это о том, чтобы попытаться понять, что произошло, сообщал тогда член миссии Фабиан Лендертц. Ученые хотели попробовать понять, циркулировал ли коронавирус раньше. Должны были исследовать рынок в Ухане, а также отобрать образцы летучих мышей и других животных, которые могли быть переносчиками вируса.