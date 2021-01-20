Китай мог предотвратить пандемию, если бы вовремя рассказал правду - тайваньские медики

Доктор И-Чунь Ло / Mirror

Пандемии коронавируса можно было бы избежать, если бы Китай сразу сообщил миру о передаче вируса от человека к человеку Об этом заявляют ведущие тайваньские медики в документальном фильме о коронавирусе "Вспышка - вирус, поразивший мир".

В фильме утверждается, что Китай знал о коронавирусе задолго до того, как рассказал миру. Авторы отслеживают происхождение вируса, возвращая зрителей к истокам пандемии, в результате которой на сегодня погибло более 2 млн человек. Об этом пишет британская Mirror.

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В фильме показаны секретные кадры из Уханя, есть анализ ведущих медиков, которые утверждают, что китайские власти пытались скрыть информацию о вирусе, что болезнь "перепрыгнула" с животных к человеку, быстро распространяется, является смертельной. Ведущие тайваньские вирусологи в ленте раскритиковали то, как Китай справился с первичной вспышкой.

Тайвань - частично признанная демократическая китайская республика, независимость которой оспаривает соседней коммунистический Китай.

Борьба с пандемией на острове признана одной из лучших в мире, так как количество случаев заболевания и смертности там низкая, несмотря на близость острова к материковому Китаю. При населении в 23,5 млн человек там заболело 868 человек, и 7 умерли.

Заместитель гендиректора Центра по контролю за заболеваниями Тайваня, доктор И-Чунь Ло назвал действия Китая на ранней стадии борьбы с болезнью "беспорядком и неудачей". Он сказал, что Китай должен был быть более прозрачный, рассказать о вспышке новой болезни, быстро передав то, что знал, остальному миру.

Доктор Инь-Чин Чуанг с Тайваньской сети профилактики и лечения инфекционных заболеваний сказал, что он и его команда настаивали, чтобы попасть в Ухань в начале вспышки пандемии. Но его команде понадобилось несколько недель, чтобы получить разрешение на въезд в город. Оказавшись там, они изо всех сил пытались получить ответ, распространяется ли новый вирус между людьми.