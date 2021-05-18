Китай интересным приемом уменьшил количество разводов на 72%

В Китае уменьшилось количество разводов на 72%. Фото: advgazeta

В марте 2020 году в Китае для пар, которые хотят развестить, ввели 30-дневный период для обсуждения этого решения. Из-за этого в первом квартале 2021 года количество разводов значительно зменшенилось за последние несколько лет.

Об этом сообщило издание Global Times со ссылкой на данные министерства общественных дел КНР.

В четвертом квартале 2020 года в Китае зафиксировали 1,06 млн разводов. В первом квартале 2021 эта цифра упала до 296 тыс. пар - на 72% меньше, чем раньше.

По словам социолога Чжан И, причиной такого падения количества разводов является рост уровня жизни в стране, ограничения на покупку жилья для разведенных пар и закон, который ввел отсрочку для оформления развода.

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Закон предусматривает, что если пара лично не подтвердит факт развода во время 30-дневного периода, то заявление автоматически отменяется. Исключением из закона составляют случаи домашнего насилия. В январе 2021 года китайские СМИ сообщили о смерти женщины во время 30-дневного "выжидающего" периода от рук мужа.

Подобной инициативой власти Китая хотела сократить количество "импульсивных" разводов. Закон вызвал возмущение в китайских пользователей соцсетей, особенно женщин и молодежи. Также появились жалобы на невозможность подать заявление на развод и на усложнение самой процедуры.

Уровень разводов в Китае стабильно растет с 2003 года. В 2020 году развелось рекордное количество пар – 8,6 млн.

Основатель компании Microsoft, филантроп и один из богатейших людей мира Билл Гейтс и его жена Мелинда Гейтс объявили о разводе.