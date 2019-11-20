Китаец установил мировой рекорд по прыжкам на скакалке

Парень за 30 секунд прыгнул через скакалку 228 раз. Фото: mir24

Китайский спортсмен Цэнь Сяолинь побил мировой рекорд по количеству прыжков на скакалке за определенное время.

17-летний парень установил новый рекорд на международном турнире в Шанхае. Соответствующее видео опубликовал YouTubе канал New China TV.

Цэнь Сяолинь за 30 секунд перепрыгнул через скакалку 228 раз. Новое достижение было зафиксировано представителями книги рекордов Гиннеса на международных соревнованиях в Шанхае.

Парень использовал технику прыжков, которая называется "бегущий человек". На видео спортсмен движется настолько быстро, что разглядеть взмахи скакалкой невозможно.

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