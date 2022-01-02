Кипр ввел новые ограничения для туристов

Новые изменения предполагают проведение трех тестов на Covid-19. Фото: DW

Кипр вводит новые ограничения для иностранных туристов.

Теперь им придется делать три теста на коронавирус. Об этом сообщает онлайн-карта Министерства иностранных дел со ссылкой на туристско-информационный центр Кипра.

Новые ограничения начнут действовать с 4 января и будут продолжаться до 15 января. В этот период все пассажиры, прибывающие в Кипр, обязаны сделать ПЦР-тесты в течение 48 часов до прилета.

Вакцинированные и невакцинированные туристы должны за свой счет делать ПЦР-тесты по прибытии на Кипр.

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По прибытии на Кипр гражданам необходимо пройти лабораторный контроль, стоимость которого составляет €15 (465 грн) в аэропорту Ларнаки и €19 (590 грн) в аэропорту Пафоса.

Третий раз тестирование на коронавирус необходимо сделать в форме экспресс теста на антиген через 72 часа после прибытия в страну.

Грузия упростила для украинцев условия нахождения в стране. Иностранным гражданам, прибывающим в страну, для подтверждения безопасного Covid-статуса теперь достаточно предоставить соответствующие документы, выданные в стране проживания.