Ким Чен Ын пугает масштабным кризисом в КНДР

Лидер КНДР призвал активизировать кампанию против "идеологических ошибок". Фото: Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о кризисе в сфере безопасности республики.

Он связан с пандемией и возник из-за безответственности ряда чиновников, которых уже отправили в отставку, передает Kyodo. Диктатор призвал активизировать кампанию против "идеологических ошибок и негативных элементов разного рода".

"Высокопоставленные чиновники, ответственные за важные государственные дела, пренебрегли реализацией решений партии. Они вызвали серьезный инцидент, который повлек тяжкие последствия кризисной ситуации в обеспечении безопасности государства и граждан", - заявил лидер Северной Кореи.

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17 июня Ким Чен Ын заявил, что Северной Корее грозит голод, а жителям страны нужно готовиться к тяжелому периоду. По мнению диктатора, введенные карантинные ограничения затянули "борьбу за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем".