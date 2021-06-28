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понедельник, 28 июня 2021 02:55

В Пхеньяне выразили обеспокоенность из-за похудения Ким Чен Ына

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В Пхеньяне выразили обеспокоенность из-за похудения Ким Чен Ына
Северная Корея признала, что Ким Чен Ын похудел. Фото: скриншот с видео

Северокорейское телевидение признало очевидную потерю веса Ким Чен Ыном, выпустив сюжет о том, что состояние его здоровья вызывает беспокойство в Пхеньяне. На государственном северокорейском телевидении появилось интервью на эту тему, передает южнокорейское новостное агентство Yonhap.

"Люди были очень убиты горем, увидев, что уважаемый генеральный секретарь выглядит похудевшим. Все говорят, что они плакали", - заявил северокореец во время этого интервью.

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В начале июня Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике, проведя заседания Политбюро восьмого Центрального комитета Трудовой партии. СМИ отмечали, что на фотографиях с этого заседания северокорейский лидер выглядит заметно похудевшим. В частности видно, что Ким Чен Ын плотнее, чем обычно затянул ремешок наручных часов.

Из-за похудения лидера Северной Кореи появилось множество слухов об ухудшении состояния его здоровья. Национальная разведка Южной Кореи сообщала в прошлом году, что, по ее мнению, Ким Чен Ын весил 140 кг и добавлял в среднем 6-7 кг за год с момента прихода к власти в конце 2011 года.

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