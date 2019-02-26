Ким Чен Ын прибыл на саммит с Трампом

Ким путешествовал в течение двух с половиной дней, чтобы добраться до Вьетнама. Фото: Nhac NGUYEN

Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде во вторник через границу Китая и Вьетнама прибыл на станцию Донгданг. На вокзале его в торжественно встретило местное руководство.

Лидер Северной Кореи преодолел 4000 километров путешествия, которая продолжалась более двух суток и была окутана секретностью. Его приветствовали школьники, которые размахивали северокорейскими флагами, и военная почетная гвардия в белой форме, сообщает AFP.

Ким Чен Ын пересел в Mercedes Pulllman, точной такой же, на котором передвигался Сингапуром в 2018 году, и направился в Ханой. Там сейчас завершаются последние приготовления ко второй встрече председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, которая запланирована на 27-28 февраля.

Вьетнамская власть обеспечила жесткие меры безопасности с десятками тяжело вооруженных вьетнамских солдат и полицейских. Власти закрыли 170-километровый участок дороги в столицу Ханоя.

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Северная Корея увеличила объемы производства ядерного топлива на секретных объектах на территории страны. Отмечается, что даже после начала активных переговоров с США КНДР нарастила производство обогащенного урана для ядерного оружия.