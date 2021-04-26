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понедельник, 26 апреля 2021 17:06

Киев хочет сделать Чернобыль частью "Всемирного наследия ЮНЕСКО" - что о нас пишет мировая пресса

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Киев хочет сделать Чернобыль частью &quot;Всемирного наследия ЮНЕСКО&quot; - что о нас пишет мировая пресса
Польский вице-спикер Сейма Малгожата Гошевская на передовой возле Мариуполя / twitter.com/defenceu

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и события вокруг нее.

"Украина - 35 лет Чернобыльской катастрофы", - France 24, Франция

Президент Зеленский должен посетить Чернобыльскую зону отчуждения и обратиться к украинцам по случаю 35-й годовщины самой страшной ядерной катастрофы в мире.

Зона отчуждения - это радиус в 30 км вокруг АЭС. Людей оттуда эвакуировали после аварии, а территорию признали опасной для жизни.

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Накануне прибытия президента десятки людей собрались в соседнем городе-призраке Припять и провели ночное бдение со свечами в память о тех, кто погиб в аварии. Смерть около 30 человек непосредственно связана со взрывом на четвертом реакторе ЧАЭС во время тестов на безопасность 26 апреля 1986 года. Но еще тысячи людей погибли в последующие годы от радиационного отравления по всей Украине, а также в соседних Беларуси и России.

Точное количество жертв является темой дискуссий, потому что советская власть скрыла большинство информации о катастрофе. Сотни тысяч людей эвакуировали из районов вокруг места аварии, а зона отчуждения стала призрачным необитаемым регионом. Около 600 тыс. человек, которых стали называть "ликвидаторами", отправили с незначительной защитой или без нее для ликвидации последствий катастрофы.

В отчете ООН за 2005 год посчитано, что в результате от невидимого яда в Украине, России и Беларуси погибли до 4 тыс. человек. В следующем году экологи из "Гринпис" провели собственное исследование, подсчитав, что в результате аварии 100 тыс. человек преждевременно лишились жизни.

В ноябре 2016 над остатками реактора возвели массивный металлический саркофаг стоимостью $2,5 млрд, чтобы остановить будущие утечки радиации и обеспечить безопасность европейцев.

Украинские власти заявляют, что эта территория, возможно, не приспособлена для людей в течение 24 тыс. лет. Но в последние годы Чернобыль привлекает все больше туристов. Киев хочет сделать его частью "Всемирного наследия ЮНЕСКО". Бурная флора и фауна захватила безлюдные башни, магазины и жилые здания, ведь земля превратилась в гигантский заповедник, беспрецедентный по размерам в Европе.

"Поляки поехали на передовую линии фронта в Украине", - Niezalezna, Польша

Польская делегация во главе с вице-спикером Сейма Малгожатой Гошевской посетила Мариуполь Донецкой области, где встретилась в рамках так называемого "Люблинского треугольника" с представителями Украины и Литвы.

Вице-спикер с первым заместителем председателя Верховной Рады Русланом Стефанчуком и заместителем председателя Сейма Литвы Паулюсом Саударгасом встретились, чтобы узнать о ситуации с безопасностью и поговорить с командованием и солдатами 128-й отдельной горнострелковой бригады.

За последние недели было много случаев агрессии со стороны оккупантов, в результате которых погибли несколько украинских солдат. Однако украинская сторона полностью позаботилась о безопасности польской делегации. Посетили города Авдеевка и Славянск.

Жители региона пока не уверены, что будет дальше. С одной стороны концентрация российских сил на украинской границе случалась и раньше. С другой, трудно предсказать, каким будет следующий шаг Путина. Тем более, что НАТО заявило о решительной поддержке Украины.

Своей демонстрацией силы Россия предпринимает шаги, чтобы расшатать позиции Зеленского, которй в последнее время значительно ослабил российское влияние в Украине.

"Украина просит у Германии оборонительное оружие", - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Германия

Украина обратилась к Германии по современной оборонительным оружием для защиты берегов Черного моря от возможной агрессии России. В партии ХДС выражают понимание потребностей Киева.

В списке, предоставленном немецкой стороне Киевом, ракеты класса "земля-воздух", которые можно запускать с земли и с моря, и системы разминирования. Речь идет о противоракетный комплекс GDM-008 Millennium, части противокорабельных ракет Sea Spear и малые подводные лодки Sea Cat и Sea Fox для подводной разведки и разминирования. Ранее Киев попросил у Берлина передать Украине бывшие употреблении немецкие корветы, но безрезультатно.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и другие политики ХДС открыты для Украины, однако глава МИД Хайко Маас от социал-демократов не слишком.

"Поскольку Россия угрожает Украине войной, было бы ошибкой не дать ей сугубо оборонительное оружие", - говорит глава комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген от ХДС.

Его коллега по партии, председатель парламентского комитета по европейским делам Гюнтер Кричбаум, предложил остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

"Если РФ не откажется от попыток шантажа, нам придется сделать выводы, что не можем брать на себя ответственность за этот проект", - сказал Кричбаум.

"YouTube заблокировал доступ к украинским телеканалам, связанных с союзником Кремля", - Voice of America, США

Три украинские телеканалы, связанные с союзником президента России Путина, были заблокированы для трансляции на YouTube в субботу, заявил украинское правительство. Это произошло после запроса в YouTube об отключении каналов ЗИК, "112" и NewsOne.

"Мы рады, что такая влиятельная американская компания готова сотрудничать, когда речь идет о вопросах национальной безопасности Украины и русской дезинформацие", - заявили в посольстве Украины в Вашингтоне.

Этот шаг сделали после нескольких недель напряженности между Киевом и Москвой из-за конфликта на востоке Украины и наращивание российских войск на украинских границах, встревожило западных союзников Украины и НАТО. Россия заявила, что начала отвод войск в пятницу, 23 апреля.

При поддержке США президент Зеленский заблокировал три канала на украинском телевидении в феврале, обвинив их в том, что это инструмент пропаганды, который финансируются Россией.

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26
апреля

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