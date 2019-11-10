Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике в компании Меган Маркл. Соответствующие снимки появились на странице королевской семьи в Instagram.

Ежегодно королева Великобритании Елизавета II и члены его семьи посещают поминальный вечер, который проходит в лондонском Альберт-холле. Это мероприятие приурочено ко Дню памяти павших солдат стран Британского Содружества.

В королевской ложе присутствовали практически все члены главной британской семье. Примечательно, что Кейт и принц Уильям сидели возле королевы, а Меган и принц Гарри расположились во втором ряду.

Маркл на мероприятие надела черное платье с декольте, а Кейт выбрала темно-синее платье с открытыми плечами. Каждый из присутствующих традиционно украсил свой наряд красными маками.

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Слухи о непростых отношениях в королевской семье между принцем Гарри и принцем Уильямом появились в прессе давно. Говорят, что браться поссорились из-за вражды своих жен - герцогинь Кейт Миддлтон и Меган Маркл. В прессе писали, что принц Уильям не одобрил выбор младшего брата и поэтому у них произошел конфликт. Кроме того, говорят, что и Кейт Миддлтон недолюбливает Меган Маркл за ее непростой характер. Ранее представители королевской семьи не комментировали разногласия в семье, но теперь принц Гарри решил расставить все точки над i. О своих взаимоотношениях со старшим братом внук королевы Елизавета II рассказал в документальном фильме "Гарри и Меган: африканское путешествие", который вышел на британском канале ITV.