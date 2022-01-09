Кейт Миддлтон отмечает 40-летие: королевский двор опубликовал фото герцогини

9 января в честь 40-летия герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон королевский двор опубликовал ее фотографии.

Снимал герцогиню фотограф Паоло Роверси.

На фотографиях Кейт позировала в белом окне от Alexander McQueen.

Дополнила свой образ Кейт жемчужными серьгами, принадлежавшими принцессе Диане.

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Ко второму же, красному платью с голым плечом Кэтрин выбрала серьги Ее Величества.

В этом году портреты будут выставлены в трех местах, где жила Кэтрин — Беркшири, Сент-Эндрюс и Англси. Фотографии Миддлтон выбирала сама.

Портреты герцогини Кембриджской разместят в Национальной галерее портретов, где она является покровительницей.

Фото: Paolo Roversi

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила благотворительное мероприятие в Лондоне и увлекла ярким нарядом. Жена принца Уильяма выбрала насыщенный однотонный красный total look – плиссированная юбка и кашемировая водолазка от Ralph Lauren. Дополнила образ бежевыми челноками и сумкой в тон, а также золотыми серьгами.