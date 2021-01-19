"Каждый его орган был поражен" - мужчина лечился от коронавируса 243 дня

Николас Синнотт лечился от коронавируса 243 дня. Фото: thetimes

Британский пилот British Airways 59-летний Николас Синнотт пролежал в больнице с коронавирусом 243 дня.

Мужчина выздоровел перед Рождеством, и его выписали из больницы, сообщил The Times.

Синнотта госпитализировали в марте 2020 года. У мужчины обнаружили дыхательную недостаточность. Его подключили к ИВЛ и к аппарату искусственного кровообращения. Жена проводила рядом с ним каждый день.

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"Я пережил темный этап, и были определенные психологические моменты, с которыми мне пришлось иметь дело. Это был трудный путь, но нам удалось. При поддержке моей жены и мысли о возвращении к моим детям", - прокомментировал Синнотт.

Кардиолог мужчины заявил, что "каждый его орган был поражен Covid-19", но он выжил благодаря прочному иммунитету.

Усталость продолжительностью примерно 3 месяца может быть сигналом того, что человек заражен коронавирусом.