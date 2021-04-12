Каждый десятый студент готов заниматься проституцией для оплаты обучения

Студентка Софи Макберни зарабатывает, продавая свой эротический контент / OnlyFans

Сотни британских студентов начали заниматься проституцией продают свои эротические фото и видео через соцсеть OnlyFans, потому пандемия заставила закрыть магазины и пабы, что привело к исчезновению их традиционной работы с частичной занятостью.

Английский коллектив проституток сообщил, что в 2021 году количество звонков на их телефон доверия от студентов колледжей и университетов увеличилось на треть. С начала карантина количество студентов, которые занимаются сексом за деньги резко возросла. Об этом пишет The Sun.

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Некоторые студенты обращаются за помощью после преследований со стороны клиентов. У некоторых женщин были украдены и перепечатаны их материалы эротического характера.

В Великобритании было 3 карантин. Многие магазины и пабов перестали работать, поэтому студенты потеряли традиционные рабочие места.

Опросы 3200 студентов в 2020-м показало, что 4% продавали секс для оплаты своих курсов в колледже или университете. Каждый десятый студент сказал, что готов заниматься проституцией в случае необходимости.

22-летняя студентка химического факультета Софи Макберни рассказала, что начала продавать эротический контент через OnlyFans, потому что была в отчаянии как студентка 3-го курса. Несмотря на то, что работала неполный рабочий день в супермаркете, через займы ей не хватало $ 6870 на оплату проживания. Она была должна 2-м людям по $ 275 и едва могла покупать себе еду. Софи продает свой эротический контент и зарабатывает сейчас на сайте до $10 тыс. в месяц после того, как набрала 1300 подписчиков.