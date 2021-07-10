Каждую минуту от голода умирает больше людей, чем от Covid-19 - ООН

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 171
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 351
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 459
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 1746
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
4 Просмотров: 1233
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 1026
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 495
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1386
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1332
Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Просмотров: 189
Фото
Все фото
7
3
4
5
4
Лучшие фото пятницы: хористы-футболисты, колючая проволока на границе с Беларусью и мост в одеяле
Лучшие фото пятницы: хористы-футболисты, колючая проволока на границе с Беларусью и мост в одеяле
Родился ребенок-гигант: как выглядит малыш
Родился ребенок-гигант: как выглядит малыш
Поезд со школьниками сошел с рельсов и упал в воду
Поезд со школьниками сошел с рельсов и упал в воду
Проснулся крупнейший вулкан Европы - мощные фото
Проснулся крупнейший вулкан Европы - мощные фото
Аномальный ливень затопил метро: люди плавали в подземке
Аномальный ливень затопил метро: люди плавали в подземке
Видео
Все видео
Украинец устроил дебош на венгерской таможне - показали видео
Украинец устроил дебош на венгерской таможне - показали видео
Сварились на мелководье - от аномальной жары гибнут морские животные
Сварились на мелководье - от аномальной жары гибнут морские животные
На белорусском заводе вспыхнул пожар
На белорусском заводе вспыхнул пожар
Ливень смывал людей на улицах: видео стихии
Ливень смывал людей на улицах: видео стихии
Лидеры Испании и Литвы экстренно прервали брифинг из-за вторжения авиации РФ
Лидеры Испании и Литвы экстренно прервали брифинг из-за вторжения авиации РФ
Интервью
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 540
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 459
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 666
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 576
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2547
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
09 июля 2021
Просмотров: 117
Топ
Немає нічого простішого, ніж футбол. Принаймні в душі чи не кожен мужчина є потенційним тренером національної збірної. Він знає все про найкращу ...
суббота, 10 июля 2021 05:17

Каждую минуту от голода умирает больше людей, чем от Covid-19 - ООН

  Комментировать
Каждую минуту от голода умирает больше людей, чем от Covid-19 - ООН
Пандемия коронавируса усилила голод в мире. Фото: Reuters

Ежеминутно в мире из-за голода умирает около 11 человек.

Из-за пандемии коронавируса, число кризисных явлений, как нехватка продовольствия выросла в шесть раз за прошлый год, сообщает SkyNews.

Согласно отчету "Вирус голода умножается" от организации по борьбе с бедностью Oxfam, число смертей от голода в мире в настоящее время превышает число смертей от коронавируса, поскольку по статистике, сегодня от Covid умирает 7 человек ежеминутно.

Кризис, вызванный пандемией привел к 40-процентному росту цен на пищевые продукты в мире, что также пагубно повлияло на ситуацию с голодом.

Сегодня военные расходы в мире увеличились на 51 млн долларов, несмотря на то, что эта сумма в шесть раз превышает сумму, которая необходима ООН для борьбы с голодом.

Oxfam призывает правительства стран к сотрудничеству для решения глобальной проблемы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ООН рассказали, сколько стран страдают от голода

Недавно лидер Северной Кореи Ким Чен Ын признал нехватку продовольствия в стране из-за эпидемии Covid-19. Он также сравнил ситуацию, сложившуюся в настоящее время в КНДР, со страшным голодом 1990-х годов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Каждую минуту от голода умирает больше людей, чем от Covid-19 - ООН». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
5
 Просмотров: 12888
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
6
 Просмотров: 7821
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
28
 Просмотров: 7498
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
 Просмотров: 6093
&quot;Нашествие жуков. Больно кусаются&quot; - блогер разнес отдых в Лазурном
"Нашествие жуков. Больно кусаются" - блогер разнес отдых в Лазурном
 Просмотров: 6039
Мир
Израиль усиливает въезд в страну
Израиль усиливает въезд в страну Просмотров: 9
Власти Гаити требуют от США ввести войска
Власти Гаити требуют от США ввести войска Просмотров: 90
В столице Ирана прогремел мощный взрыв
В столице Ирана прогремел мощный взрыв Просмотров: 36
Первая страна в мире полностью закроет границы для невакцинированных туристов
Первая страна в мире полностью закроет границы для невакцинированных туристов Просмотров: 108
Турция передала Украине копии исторических документов
Турция передала Украине копии исторических документов Просмотров: 189
Больше всего комментируют
4
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
4
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
3
Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге - социологи
2
Судебная реформа: Зеленский ветировал закон
2
Нардеп под действием наркотиков устроил ДТП на своем Mustang
Голосов: 406
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть