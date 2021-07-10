Каждую минуту от голода умирает больше людей, чем от Covid-19 - ООН

Пандемия коронавируса усилила голод в мире. Фото: Reuters

Ежеминутно в мире из-за голода умирает около 11 человек.

Из-за пандемии коронавируса, число кризисных явлений, как нехватка продовольствия выросла в шесть раз за прошлый год, сообщает SkyNews.

Согласно отчету "Вирус голода умножается" от организации по борьбе с бедностью Oxfam, число смертей от голода в мире в настоящее время превышает число смертей от коронавируса, поскольку по статистике, сегодня от Covid умирает 7 человек ежеминутно.

Кризис, вызванный пандемией привел к 40-процентному росту цен на пищевые продукты в мире, что также пагубно повлияло на ситуацию с голодом.

Сегодня военные расходы в мире увеличились на 51 млн долларов, несмотря на то, что эта сумма в шесть раз превышает сумму, которая необходима ООН для борьбы с голодом.

Oxfam призывает правительства стран к сотрудничеству для решения глобальной проблемы.

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Недавно лидер Северной Кореи Ким Чен Ын признал нехватку продовольствия в стране из-за эпидемии Covid-19. Он также сравнил ситуацию, сложившуюся в настоящее время в КНДР, со страшным голодом 1990-х годов.