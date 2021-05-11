Казанский стрелок убил девять человек

Школа, где произошла стрельба / РИА "Новости"

Власти Татарстана объявили, что выплатят в пересчете по $13 470 компенсации семьям погибших во время стрельбы, произошедшей 11 мая в школе в Казани.

Стрельбу в школе №175 устроил бывший ученик, 19-летний Ильназ Галявиев. Он пришел в школу утром 11 мая с ружьем Hatsan Escort, которое легально купил 28 апреля, и начал стрелять в учеников. В результате погибли семь школьников, учительница и еще одна женщина. Более 20 человек получили ранения. После этого стрелок сдался полиции. Об этом пишет "Медуза".

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"Мы потеряли семерых детей. Это восьмиклассники. Четыре парня и три девушки. Кроме этого, учителя и еще одну женщину", - заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Еще 18 детей, по его словам, находятся в детской клинической больнице. Среди них есть дети с огнестрельными ранениями и с переломами и ушибами. В больницах также трое взрослых, у которых тоже огнестрельные ранения.