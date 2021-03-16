Католическим священникам запретили благословлять однополые браки

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Ватикан запретил католическим священникам благословлять однополые браки и гомосексуальные пары, которые просят религиозного признания.

Решение с подписью Папы Римского Франциска стало ответом на многочисленные запросы из епархий о законности таких благословений, пишет Vatican news. В документе отмечается, что это не форма дискриминации, а лишь напоминанием о природе таинства брака, как его понимает церковь.

Ватикан благословляет гомосексуальных людей, но не их союзы, которые не является "частью Божьего плана". Церковь определяет брак союзом мужчины и женщины, призванным рождать новую жизнь.

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Ранее Папа Франциск в разговоре с гомосексуалом, который стал жертвой сексуальных домогательств священника, сказал, что геев создал Бог и он любит их такими, какие они есть. В октябре прошлого года Папа Римский Франциск выступил в поддержку легализации однополых союзов. Православная церковь Украины не позволяет геям, лесбиянкам, трансгендерам и другим представителям ЛГБТ участвовать в таинствах, в частности не допускает к причастию. Об этом заявил митрополит Епифаний.