Катар впервые в истории выбирает парламент

В Катаре решили сформировать законодательный орган с 45 членов. Фото: Reuters

В Катаре впервые в истории проходят парламентские выборы.

Среди 183 кандидатов в парламент 18 женщин, выборы проходят в 30 округах страны. Об этом сообщает Reuters.

По итогам голосования выберут 30 членов парламента, а правящий эмир продолжит назначать еще 15 членов Совета, которые будут иметь законодательные полномочия и утверждать общую государственную политику и бюджет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: G20 проведет внеочередной саммит по Афганистану

При этом Рада не влияет на исполнительные органы, которые определяют политику обороны, безопасности, экономики и инвестиций для небольшого, но богатого производителя газа, который запрещает политические партии.

В Грузии в субботу, 2 октября, началось голосование на муниципальных выборах. В ходе выборов будут избраны председатели городских и районных собраний, а также мэры 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси.