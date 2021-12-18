Каталонцы в Барселоне протестуют против увеличения испанского языка в школах

По решению суда 25% школьных предметов должны преподаваться на испанском языке. Фото: pixabay

Тысячи каталонцев вышли на митинг в Барселоне из-за решения об увеличении преподавания школьных предметов на испанском языке.

Об этом сообщает AP.

По решению суда, 25% всех школьных предметов должны преподаваться на испанском языке.

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Демонстранты говорят, что это решение угрожает их образовательной системе, которая помогла вернуть каталонский язык в общее употребление после того, как его подавляли во время диктатуры генерала Франсиско Франко.

"Демократии не свойственно, чтобы суд признал недействительной образовательную систему, которую поддерживает общество и его парламент. По нашим опросам, 82% каталонцев поддерживают нынешнюю систему", — сказал Аскар Эскудер, президент Платформы языка, низовой группы, пропагандирующей использование каталонской и присоединившейся. к маршу.

В октябре 2017-го лидеры движения за независимость Каталонии провели референдум об отделении от Испании, испанский конституционный суд признал незаконным.