Каспаров победил компьютер в шахматы

Каспаров играет против компьютера Deep Blue в 1996 году / Reuters

10 февраля 1996-го, через 3 часа игры, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров проиграл первую партию в серии из 6 против компьютера компании IBM Deep Blue. Машина была способна просчитывать 200 млн ходов в секунду. Однако в конечном итоге человек победил. Каспаров трижды победил Deep Blue, сыграл дважды вничью и раз проиграл, забрав приз $400 тыс.

Каспаров ранее победил Deep Thought, прототип Deep Blue, разработанный в IBM в 1989 году. Но он и другие шахматные гроссмейстеры иногда проигрывали компьютерам в играх, которые продолжались час или меньше. Соревнования в феврале 1996-го было значительным, потому что было первый раз, когда человек и компьютер соревновались в серии из 6 партий.

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Каспаров, который родился в 1963 году в Баку, стал чемпионом СССР по шахматам среди юниоров в 13 лет. В 1985-м, в возрасте 22 лет, стал самым молодым чемпионом мира в истории, преодолев легендарного советского игрока Анатолия Карпова. Каспаров, которого многие считали самым лучшим шахматистом в истории, был известен своим безудержным стилем игры и способностью менять тактику посреди игры.

В 1997-м состоялся матч-реванш между Каспаровым и улучшенным Deep Blue. Каспаров выиграл первую партию, компьютер - вторую, в следующих трех партиях - ничья. 11 мая 1997-го Deep Blue победил шестую партию, преодолев чемпиона.

В 2003-м Каспаров боролся с другой компьютерной программой - Deep Junior. Матч завершился вничью. Каспаров ушел из профессиональных шахмат в 2005-м.