Карточку из серии Pokemon продали за $350 тысяч

На аукционе eBay коллекционную карточку из серии детских игр Pokemon продали за рекордные $350 тыс.

Вторую по цене редкую коллекционную карточку с этой игры продали на eBay за $250 тыс. Об этом пишет польское издание Wprost.

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Аукцион дорогой карточки стартовал с суммы в $50 тыс. На высокую стоимость лота повлияло то, что он был почти в идеальном состоянии. Поэтому, наверное, дети ею не играли. Карту владелец купил в 1999-м.

Игра Pokemon возникла в 1996 году в Японии. Сначала как игра для приставки Nintendo.

На еВау продаются десятки редких коллекционных карточек. Сейчас на аукционе самой дорогой, выставленной на продажу, карточкой есть спортивная с изображением известного американского баскетболиста Майкла Джордана.