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воскресенье, 28 февраля 2021 12:36

Картину Ван Гога покажут публике впервые за 133 года

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Картину Ван Гога покажут публике впервые за 133 года
Картину Ван Гога "Уличная сцена на Монмартре" надеются продать с аукциона в марте за 5-8 млн евро/ Sotheby's

Публике впервые покажут картину Винсента Ван Гога, которую никто не видел с 1887-го.

Работу Ван Гог нарисовал, когда 2 года делил квартиру с братом Тео. Об этом пишет Guardian.

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Картину Ван Гога "Уличная сцена на Монмартре", которая 133 лет была в частной коллекции, впервые покажут публике с момента ее написания в 1887 году.

Картина является частью редкой серии, в которой художник изобразил ветряк "Мулен де ла Галетт", расположенный в верхней части района Монмартр.

Считается, что жизнь в Париже с 1886 по 1888 годы, знакомство с импрессионистами Моне и Писсарро, а также с поколением молодых художников, как Поль Синьяк, Эмиль Бернар и Анри де Тулуз-Лотрек, повлияли на формирование уникального стиля нидерландского живописца.


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