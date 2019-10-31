Карнавал страха: как праздновали Хэллоуин в Мексике

Фото: instagram.com/elchadsantos/

Чед Сантос работает фотографом и журналистом в мексиканском Мехико.

Он создал фотоподборку ярких образов на праздник "Санта Муэрта", сообщает boredpanda.com.

Люди, особенно молодеж, гуляють по улицам города в праздничных нарядах и костюмах.

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После празднования Хэллоуина во многих семьях остаются вырезанные из тыкв страшили, из которых можно приготовить вкусные и полезные блюда. 5 простых и вкусных рецептов различных блюд.