Карнавал страха: как праздновали Хэллоуин в Мексике

Чед Сантос работает фотографом и журналистом в мексиканском Мехико.
Он создал фотоподборку ярких образов на праздник "Санта Муэрта", сообщает boredpanda.com.
Люди, особенно молодеж, гуляють по улицам города в праздничных нарядах и костюмах.
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После празднования Хэллоуина во многих семьях остаются вырезанные из тыкв страшили, из которых можно приготовить вкусные и полезные блюда.
5 простых и вкусных рецептов различных блюд.
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