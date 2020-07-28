Карантин планируют продлить до конца октября: новая волна вируса в Италии

 
Ексклюзивы
1/5
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 603
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 441
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 981
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 837
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4428
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2340
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7812
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 981
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 720
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
5
4
2
8
5
Погибли миллиарды животных: ученые назвали последствия пожаров в Австралии
Погибли миллиарды животных: ученые назвали последствия пожаров в Австралии
Уникальные фрески Пикассо сносят, несмотря на протесты
Уникальные фрески Пикассо сносят, несмотря на протесты
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Ураган &quot;Анна&quot; наделал беды. Фоторепортаж
Ураган "Анна" наделал беды. Фоторепортаж
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
Видео
Все видео
Сеть фастфуда празднует Рождество в июле, чтобы "быстрее завершить сложный 2020"
Сеть фастфуда празднует Рождество в июле, чтобы "быстрее завершить сложный 2020"
Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения
Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения
Водометы против народа: как в Израиле разогнали антиправительственный митинг
Водометы против народа: как в Израиле разогнали антиправительственный митинг
"Зовут людей на майданы": Лукашенко приказал выдворять иностранные СМИ
"Зовут людей на майданы": Лукашенко приказал выдворять иностранные СМИ
Китай впервые решил исследовать Марс
Китай впервые решил исследовать Марс
Интервью
1/5
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 297
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 441
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 774
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 450
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1359
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
28 июля 2020
Просмотров: 108
Давай пограємо
– Цілую в шийку, приспускаю бретельку, пещу руками перса. Ти стогнеш і вигинаєшся, як змія, – чоловік років 50 говорить по смартфону ...
вторник, 28 июля 2020 18:18

Карантин планируют продлить до конца октября: новая волна вируса в Италии

  Комментировать
Карантин планируют продлить до конца октября: новая волна вируса в Италии
Рост заболеваемости коронавирусом в Италии не дает права послабить карантин. Фото: Reuters

В связи с ростом уровня заболеваемости коронавирусом в Италии страна предлагает продлить до конца октября чрезвычайное положение. За последние сутки количество новых больных увеличилось на 282 человека.

Решение о карантине и чрезвычайное положение будет принимать итальянское правительство после рассмотрения вопроса в парламенте, пишет La Reppublica.

Премьер-министр Джузеппе Конте выступит перед парламентом утром в среду, 29 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минздрав определился с датой начала работы детских лагерей

Министр здравоохранения Роберто Сперанца отметил, что сейчас ситуация значительно лучше, чем в марте. Однако о послаблении особых правил на период карантина говорить рано.

В конце июля истекает предыдущий период чрезвычайного положения, который Италия приняла в январе 2020 года. Именно эта европейская страна больше всего пострадала от пандемии.

В Украине продолжается адаптивный карантин. К послаблению карантина не готовы 9 областей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Карантин планируют продлить до конца октября: новая волна вируса в Италии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

Перед смертельным землетрясением куры отказывались есть

Самое читаемое
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
13
 1 Просмотров: 27036
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных Просмотров: 13824
Польша подсчитала количество виз, которые выдала украинцам
Польша подсчитала количество виз, которые выдала украинцам Просмотров: 13743
Певица Анна Седокова поражает откровенными фото
Певица Анна Седокова поражает откровенными фото Просмотров: 10629
Пышногрудая модель поделилась фото с отдыха на Ибице
Пышногрудая модель поделилась фото с отдыха на Ибице
20
 Просмотров: 9189
Мир
Погибли миллиарды животных: ученые назвали последствия пожаров в Австралии
Погибли миллиарды животных: ученые назвали последствия пожаров в Австралии
5
 Просмотров: 207
Женщина погибла после нападения акулы
Женщина погибла после нападения акулы Просмотров: 405
Уникальные фрески Пикассо сносят, несмотря на протесты
Уникальные фрески Пикассо сносят, несмотря на протесты
4
 Просмотров: 459
Перед смертельным землетрясением куры отказывались есть
Перед смертельным землетрясением куры отказывались есть
 Просмотров: 738
Российский канал навсегда заблокировали в Youtube
Российский канал навсегда заблокировали в Youtube Просмотров: 1323
Больше всего комментируют
22
"Мы поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым" — Волкер
15
Война на Донбассе: Россия открестилась от ответственности за соблюдение перемирия
8
Боец полка "Азов" умер после жестокого избиения
4
России грозит отключение от мировой банковской системы - посол
3
Боевики в первые часы нарушили режим перемирия на Донбассе
Голосов: 233
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua