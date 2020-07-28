Карантин планируют продлить до конца октября: новая волна вируса в Италии

Рост заболеваемости коронавирусом в Италии не дает права послабить карантин. Фото: Reuters

В связи с ростом уровня заболеваемости коронавирусом в Италии страна предлагает продлить до конца октября чрезвычайное положение. За последние сутки количество новых больных увеличилось на 282 человека.

Решение о карантине и чрезвычайное положение будет принимать итальянское правительство после рассмотрения вопроса в парламенте, пишет La Reppublica.

Премьер-министр Джузеппе Конте выступит перед парламентом утром в среду, 29 июля.

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Министр здравоохранения Роберто Сперанца отметил, что сейчас ситуация значительно лучше, чем в марте. Однако о послаблении особых правил на период карантина говорить рано.

В конце июля истекает предыдущий период чрезвычайного положения, который Италия приняла в январе 2020 года. Именно эта европейская страна больше всего пострадала от пандемии.

В Украине продолжается адаптивный карантин. К послаблению карантина не готовы 9 областей.