Капризы Трампа: республиканец не отправил за Байденом самолет для инаугурации

Трамп не отправил за Байденом правительственный самолет. Фото: Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп не захотел отправлять за следующим главой государства Джо Байденом правительственный самолет для доставки на инаугурацию в Вашингтон из штата Делавэр.

Об этом сообщили Daily Mail.

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Байден был вынужден совершить перелет на частном Boeing 737 из родного штата Делавэр в Вашингтон.

Перед прилетом супругов Байденов в Белый дом, Трамп выпустил прощальное видео. В нем он не упомянул преемника по имени и не поздравил с победой.

Новоизбранный президент США Джо Байден произнес прощальную речь в своем родном штате Делавэр. Сегодня, 20 января, состоится его инаугурация на пост 46-го президента Соединенных Штатов.