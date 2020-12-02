Каннабис забрали из списка самих опасных наркотиков

Научных доказательств того, насколько эффективной может быть марихуана и при каких заболеваниях, пока хватает. Фото: pixabay

Медицинский каннабис Организация Объединенных Наций исключила из категории самих опасных наркотиков в мире, таких как героин.

Голосование Комиссии по наркотическим средствам, в которую входят 53 государства, рассмотрел ряд рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по реклассификации каннабиса и его производных, сообщает The New York Times.

Но внимание было сосредоточено на ключевой рекомендации об исключении каннабиса из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, где он был до сих пор рядом с опасными наркотиками, вызывающими сильную зависимость, среди которых героин. По словам экспертов, одобрение рекомендации не будет непосредственных последствий для ослабления международного контроля, и правительства по-прежнему будут иметь право относительно того, как классифицировать каннабис. Но это решение ООН является символической победой для сторонников изменения политики в отношении медицинского каннабиса.

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"Мир изменился с начала 1960-х годов. Нынешняя регуляция употребления каннабиса является сдерживающим фактором для исследований, а изменение классификации ООН, скорее всего, поможет в легализации каннабиса во всем мире. У нас будет ООН, главный орган по наркополитике, который признает медицинскую ценность каннабиса ", - сказал Альфредо Паскуаль, журналист тематического ресурса Marijuana Business Daily перед голосованием.

Решение вызывает большие споры во многих странах, что привело к задержкам в голосовании. США, европейские и некоторые другие страны поддержали это предложение, а Китай, Египет, Нигерия, Пакистан и Россия выступили против. Украина воздержалась от голосования.

"Успехом этого голосования человечество будут обязаны Украине - чьей позицией сегодня стало" воздержаться ". Если бы представитель Украины солидарно с пулом Российской Федерации проголосовал против, историческое решение не было бы принято", - отмечают организаторы инициативы "Конопляный # МаршСвободы"

Научных доказательств того, насколько эффективной может быть марихуана и при каких заболеваниях, пока хватает. Прежде всего, потому, что запрет на использование конопли часто тормозит процесс изучения. Иснуюе уже немало исследований, подтверждающих медицинский потенциал каннабиса для облегчения: хронической боли; тошноты и потери аппетита (например, вследствие химиотерапии) болезни Паркинсона воспаление кишечника; посттравматического стрессового расстройства; эпилепсии; рассеянного склероза.

Когда речь идет о легализации медицинского каннабиса, то имеется в виду не свободная торговля косяками.

"Это не о позволить курить траву, - говорит пресс-секретарь Украинской ассоциации медицинского каннабиса Тарас Ратушный.

Партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде готовит законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине. Об этом на брифинге сказал глава фракции "СН" Давид Арахамия, сообщает "112 Украина".