Кандидата в губернаторы раскритиковали за использование медведя в кампании

Кандидат в губернаторы Калифорнии рядом с медведем / Getty Images

В США кандидата в губернаторы Калифорнии осуждают за использование медведя в агитационной кампании. А между тем принц Лихтенштейна случайно застрелил в Румынии крупнейшего медведя Европы.

В Калифорнии бизнесмен проводит кампанию на пост губернатора и использует в ней 450-килограммового медведя Кадьяка. Джон Кокс нанял животное, возмутило зоозащитников. Об этом пишет The Independent.

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Зоозащитники раскритиковали бизнесмена-республиканца, что он использовал животное в предвыборной кампании. Организация "За этическое поведение с животными" PETA назвала использования медведя "позорным".

"Должно пройти время, когда с дикими животными обращались, как с игрушками или реквизитом. Вред и позор, что медведя используют таким образом", - сказала представительница PETA Дебби Метцлер.

Медведь родился в неволе в частном зоопарке в Огайо и живет в парке дикой природы. Его смотритель рассказал, что животное снималась в нескольких фильмах и коммерческих проектах, и это его первая политическая кампания.

Дрессировщик Кейт Бауэр говорит, что у медведя характер собаки и он любит людей.

"Мать никогда не учила его охотиться и ловить рыбу, чтобы жить в дикой природе. Берем его в разные места, учим новому. Любой, кто посетил политическое мероприятие, сказал, что медведь выглядел комфортно, и никогда не проявлял агрессии ни к кому. Это неправда, что здесь жестоко обращаются с животными", - говорит Бауэр.

Между тем, румынская полиция начала расследование убийства, возможно, самого бурого медведя в Европе. Это произошло после того, как защитники природы обвинили принца Лихтенштейна, застрелившего его во время охоты в марте. Принцу Эмануэлю фон унд цу Лихтенштейну позволили убить медведицу, которая нанесла ущерб фермам в Румынии. Вместо этого застрелил 17-летнего медведя по имени Артур, которого считают крупнейшим в Европе.

В марте принцу выдали четырехдневный разрешение на охоту, а 13 марта он застрелил медведя. За убийство получил €7 тыс. Национальная экологическая гвардия Румынии NEG 29 апреля начала расследование по заявлению о браконьерстве.