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вторник, 01 июня 2021 12:25

Кандидат в депутаты обещает женщинам бесплатное увеличение груди
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Мексиканская модель и кандидат в депутаты / NewsFlash
Мексиканская модель и кандидат в депутаты / NewsFlash
Мексиканская модель и кандидат в депутаты / NewsFlash
Мексиканская модель и кандидат в депутаты / NewsFlash

Беременная эротическая модель из соцсети OnlyFans идет в депутаты мексиканского парламента.

Женщина рекламируется в соцсети эротическим контентом и обещает бесплатные рабочие места "всем женщинам с большой грудью" в рамках колоритной избирательной кампании. Об этом пишет Daily Star.

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Британская соцсеть OnlyFans предлагает пользователям продавать собственный контент "фанам" на ресурсе за платную подписку. Стала популярной в индустрии эротического контента и развлечений для взрослых. Но также есть создатели контента других жанров, таких как спорт и фитнес или творческие профессии: художники или музыканты. Это позволяет авторам контента ежемесячно получать деньги от своих поклонников, а также чаевые и платные трансляции.

Росио Пино продает эротический контент и обещает еще больше эротических материалов и работу всем грудастым женщинам, если получит место в парламенте Мексики на выборах в конце этой недели.

Ее предвыборные лозунги - "Покажи попку" и "Женщина с хорошей попой - наделена полномочиями", "Со мной ваш голос считается за два".

Пино берет с подписчиков $9,5 в месяц и $114 в год доступа к ее контенту. Она надеется, что ее непристойный подход обеспечит место в палате депутатов страны на выборах 6 июня.

Пино известна под псевдонимом La Grosera, что означает "Грубиянка". Она - кандидат от левоцентристской партии "Прогрессивные социальные сети", основанной как некоммерческая организация в 2019 году, а в 2020 году создана как партия.

Кандидат в штате Сонора удивила пикантными рекламными кампаниями, в которых появляется полностью голая, прикрывая грудь руками.

Пино сообщает на своем сайте, что помогала пострадавшим от землетрясения в штате Чьяпас в 2017 году, и это заставило заняться политикой. Ее главное предвыборное обещание - гарантированное бесплатное увеличение груди для всех женщин. Приоритет должен отдаваться женщинам, которые перенесли мастэктомию.

Среди других обещаний - рассказывать девочкам о жестоком поведении в школе с раннего возраста, наказывать мужчин, которые не вносят финансовый вклад в воспитание детей, и принимать законы, защищающие женщин от киберпреступлений.

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июня

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